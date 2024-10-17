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Düzce'de Kadınlar Sanat Atölyesi Kurdu

Düzce'de Kadınlar Sanat Atölyesi Kurdu
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Düzce'de yaşayan üç kadın, el emeği ürünlerini kazanca dönüştürmek için güçlerini birleştirerek bir sanat atölyesi kurdu. KOSGEB desteğiyle açılan atölyede takı ve dekoratif ürünler üreterek satış yapmaya başladılar.

Düzce'de yaşayan 3 kadın, güçlerini birleştirerek kurdukları sanat atölyesinde el emeklerini kazanca çeviriyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ahşap boyama ve el işi eğitimi alan 48 yaşındaki Gülşah Yavuz, 44 yaşındaki Derya Kurtul ile İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Çini İşlemeciliği Bölümü mezunu 42 yaşındaki Esra Arslan, bir süre evlerinde devam ettirdikleri el sanatları hobilerini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Kadınların yolu, Düzce Valiliğince girişimci kadınların el ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Kadın Emeği Merkezinde kesişti.

Yavuz ve Kurtul 2021 yılında, Arslan ise 2022'de merkezde kendilerine ayrı ayrı tahsis edilen atölyelerde yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Burada tanışarak güçlerini birleştirmeye karar veren kadınlar, kendi imkanları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle 6 ay önce kent merkezinde sanat atölyesi açtı.

Ürettikleri takı ve dekoratif ürünleri tüketicilerle buluşturan kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Attığımız adımların büyümesi bizi daha güçlü kılıyor"

Evli ve 2 çocuk annesi Esra Arslan, AA muhabirine, evdeki uğraşını 2 yıl boyunca merkez çatısı altında sürdürdüğünü söyledi.

Merkezin kendilerini geliştirme açısından dönüm noktası olduğunu belirten Arslan, "Çok güzel ilerleme oldu. Yaptığım ürünlerin satışını yapmaya başladım. Şehir dışına ulaşan satışlarım hızlanmaya başlamıştı." dedi.

Gülşah Yavuz ve Derya Kurtul ile tanıştıktan sonra güçlerini birleştirmeye karar verdiklerini anlatan Arslan, "Daha büyük bir atölyeye sahip olmak adına KOSGEB'den aldığımız destekle sanat atölyemizi açtık. Atölyemizde çini üretimi yapıyorum. Onun dışında arkadaşlarımın takı ve ahşap çalışmaları, geri dönüşüme yönelik üretimi oluyor." diye konuştu.

Arslan, düzenledikleri atölye çalışmalarıyla kadınlara ve çocuklara ulaştıklarını, sanatın iyileştirici gücünden faydalandıklarını dile getirdi.

El emeği ürünlerinin talep gördüğünü belirten Arslan, "İstek doğrultusunda üretim yapıyoruz. Eskişehir, İzmir, İstanbul, Adana gibi büyük şehirlere çok ürün gönderdik. Bu bizi çok gururlandırıyor. Yurt dışından da bizi çok takip eden oluyor. Şehir dışında ve şehrimizde olan etkinliklere de katılıyoruz. Kadın olarak aile geçimine katkıda bulunmamız bize ayrıca güç veriyor. Eşlerimizin desteği de sonsuz, her zaman yanımızdalar. Attığımız adımların büyümesi bizi daha güçlü kılıyor." ifadelerini kullandı.

"Aile ekonomisine katkıda bulunmak güzel"

Evli ve 3 çocuk annesi Gülşah Yavuz da çocuklar büyüdükten sonra hobisini kazanca dönüştürmeye karar verdiğini belirterek, önce kendi dükkanında, sonra ortaklaşa açtıkları sanat atölyesinde üretimini sürdüğünü söyledi.

İşini keyifle yaptığını vurgulayan Yavuz, ürünlerin satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yavuz, çocukların da bu durumdan mutlu olduğunu dile getirerek, "Onlar da seviniyorlar annemin de bir atölyesi var diye." dedi.

Evli ve 1 çocuk annesi Derya Kurtul ise hobilerini mesleğe dönüştürerek gelir etmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Kurtul, Kadın Emeği Merkezinde kurdukları arkadaşlık sayesinde işlerini büyütme imkanı bulduklarını ifade ederek, çalışmalarını güç birliğiyle sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Kültür Sanat
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