Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı'ndan Lise Öğrencileriyle 19 Mayıs Konseri

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı'ndan Lise Öğrencileriyle 19 Mayıs Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) EGE ORDUSU BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI'NDAN LİSE ÖĞRENCİLERİYLE 19 MAYIS KONSERİDENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, liseli öğrencilerle birlikte konser verdi.

1) EGE ORDUSU BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI'NDAN LİSE ÖĞRENCİLERİYLE 19 MAYIS KONSERİ

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, liseli öğrencilerle birlikte konser verdi. Askerler çalarken, liseli öğrencilerde marşları seslendirdi.

15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı'na, Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği konserde askerler çalarken, öğrencilerde marşları söyledi. Bando Yarbay Gökhan Aşkın şefliğinde 35 asker ve 80 öğrenci milli marşlar ve şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi. 9 aydır konser için öğrencilerin hazırlandığını belirten Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sinan Demircan, konser için öğrencilerin 9 aydır hazırlık yaptıkları belirtip, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ege Ordu Bando Takımı ile beraber Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi korosu ve Denizli'de ilk kez ortak bir çalışma yaptı. Vatandaşlarımızın bayramını mutlu ve coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Çalışmalarımız 9 ay öncesinden planlandı. Aynı repertuvar üzerine çalıştık. Koroda 80 öğrenci ve 35 bando astsubay yer alıyor" dedi. Konser, Denizliler tarafından coşkuyla izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.