Depremzede Antika Tutkunu: 'Konteynerde de Olmam Antikaya Olan Tutkumdan Vazgeçmemi Sağlamaz'

40 yıldır antikayla yaşayan depremzede, konteynerde de antika tutkusundan vazgeçmiyor

MALATYA - Malatyalı antika tutkunu Necati Şahin, 6 Şubat depremlerinde işyerini kaybetmesine rağmen tutkusundan vazgeçmedi. Şahin, konteynerde de olsa antikaların içinde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki antika tutkunu Necati Şahin, 40 yılı aşkın süredir biriktirdiği antika objelerle hayatını sürdürüyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Beşkonaklar Caddesi'ndeki iş yerini kaybeden Şahin'in uzun yıllar boyunca topladığı pek çok değerli eşyası da enkaz altında kaldı.

Depremin ardından konteynerde işlerini sürdürmeye başlayan Necati Şahin, antikaya olan tutkusunu burada da devam ettiriyor. Küçük yaşlarda başladığı merakının, hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Şahin, "Antika eşyaları bir araya getirip sergilemek, meraklılarıyla paylaşmak bana tarif edilemez bir mutluluk veriyor" dedi.

Kısıtlı imkanlara rağmen konteynerde antikalarını sergilemeye devam eden Şahin, çevre illerden gelen antika tutkunlarının kendisini ziyaret ettiğini ve bazı objeleri satın aldıklarını söyledi. Konteynerde faaliyet göstermenin zorluklarına da değinen Şahin, "Şartlar zor ama insanlar gelip ilgileniyor. Kentte yaşam normale döndükçe antikaya olan ilginin de artacağına inanıyorum" diye konuştu.