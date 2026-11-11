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Denizli Buldan'da İhramcı isimli deve 16 arenada güreşmek üzere havutlandı

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Denizli Buldan'da İhramcı isimli deve 16 arenada güreşmek üzere havutlandı Haber Videosunu İzle
Denizli Buldan'da İhramcı isimli deve 16 arenada güreşmek üzere havutlandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde 12 yaşındaki İhramcı isimli deve için havut giydirme töreni düzenlendi. Nabi Barıtoğlu'nun güreşlere hazırladığı deve, yeni sezonda 16 ayrı arenada boy gösterecek.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte deve güreşi sezonu hazırlıkları hız kazandı. Buldan'da 12 yaşındaki İhramcı isimli deve, düzenlenen törenle havutlandı. Nabi Barıtoğlu'nun güreşlere hazırladığı İhramcı, yeni sezonda 16 ayrı arenada boy gösterecek.

Denizli'nin Buldan ilçesinde deve güreşi sezonunun yaklaşmasıyla birlikte pehlivan develer de havutlarını kuşanmaya başladı. Deve güreşi geleneğinin yaşatıldığı ilçede, 12 yaşındaki İhramcı isimli deve için havut giydirme töreni düzenlendi.

İhramcı devesinin sahibi Nabi Barıtoğlu, yaz boyunca devesinin beslenme ve antrenman programlarını tamamladıklarını belirterek, yeni sezon için hazırlıkların sona erdiğini söyledi. İhramcı devesini havutladıklarını ifade eden Barıtoğlu, "Develerin güreşebilmesi için havut şarttır. Bu yıl ülkemizin pek çok yerinde güreşler yapılacak. İhramcı da 16 ayrı yerde gerçekleştirilecek güreşlerde arenadaki yerini alacak. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Yeni sezonumuzun deve güreşi sevenlerine ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Edilen duaların ardından, yörede tam çalgı olarak tabir edilen müzisyenlerin ezgileri eşliğinde havutlama töreni gerçekleştirildi. Törene Buldan Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Süleyman Aykaç, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel törene katılan vatandaşlara müzik ziyafeti sunulurken, davetlilere pilav ikramında da bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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