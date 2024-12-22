Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net

Dededen Toruna Tatlıcılık Geleneği Sürüyor

Dededen Toruna Tatlıcılık Geleneği Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te baba ve oğlu, dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini büyük bir azimle devam ettiriyor. Cengiz Kıllı ve oğlu Mehmet Tolga Kıllı, çeşitli tatlılar yaparak bu geleneği gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık işini sürdüren baba ve oğlu, öğrendikleri yöntemlerle mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Şahinbey ilçesindeki Karagöz Caddesi'nde 20 metrekarelik iş yerinde mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Cengiz Kıllı ve 24 yaşındaki oğlu Mehmet Tolga Kıllı, sabah erken saatlerde geldikleri dükkanlarında, demir kepenkleri kaldırdıktan sonra önlüklerini giyerek tezgahın başına geçiyor.

Çalışma azmi ve ustalığıyla işini sürdüren aile fertleri, dedelerinden kalan mesleği aynı titizlikle sürdürüyor.

Mesleğini oğluna da öğreten baba Cengiz Kıllı, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini devam ettirmek istiyor.

Tatlı ustası Cengiz Kıllı, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Tatlıcılık mesleğinin dedesinden kendilerine kaldığını aktaran baba Kıllı, "Bu mesleğe 12 yaşında başladım. Okul bittikten sonra da okula giderken de yine dükkana gelir giderdim. Yaşım 55 hala severek ilk günkü gibi erkenden kalkıp işime geliyorum." dedi.

İki çocuk sahibi Kıllı, oğlunun da mesleği öğrenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kızımı okuttum matematik öğretmeni oldu, oğlum da üniversitede okuyor aynı zamanda yanımda bu işi ilerletiyor ve ilerletmeye devam edecek. Mesleğimizi severek ilk günkü aşkla yapıyorum. Burada katmer, lokma, burmalı kadayıf, fıstıklı kadayıf, billuriye, paşazade tatlıları yapıyorum. 40 yıldır bu dükkanın işletmesini yapıyorum. Bu işe oğlumla devam ediyorum, mutlaka oğlumdan sonra da torunum devam ettirecektir."

Babasının yanında mesleği öğrenen ve tatlıcılıkta ailenin 4'üncü kuşağı olan Mehmet Tolga Kıllı da 8 yaşından itibaren dükkana geldiğini belirtti.

İşi severek devam ettirdiğini dile getiren Kıllı, şunları kaydetti:

"Birinci sınıfta öğretmenim 'Büyüdüğünüzde ne olmak istersiniz?' dediğinde herkes doktor, diş hekimi, öğretmen derken ben 'Tatlıcı olacağım.' diyordum, bundan dolayı da hocalarım beni tanır bilirdi. Tatlıcı olarak mesleğimi birinci sınıf şekilde yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Babam 40 senedir bu dükkanda çalıştığı için beş-altı sene sonra kendisini emekli edeceğiz. Babam emekli olduktan sonra biz de mesleğimizi sürdürmeye, kendisinin adını yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Nazmiye Uzunöz - Kültür Sanat
img

Takımı aylar sonra bir ilki başardı!
img

Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net
img

Mourinho'nun hastalığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.