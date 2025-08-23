Danimarka, Kitaplarda KDV'yi Kaldırdı

Danimarka, Kitaplarda KDV'yi Kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka hükümeti, okuma alışkanlığını artırmak için kitaplarda uygulanan yüzde 25 oranındaki Katma Değer Vergisi'ni kaldırdığını duyurdu. Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, bu kararın okuma krizini sona erdirmek için önemli olduğunu ifade etti.

DANİMARKA'da, okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla kitaplarda uygulanan yüzde 25 oranındaki Katma Değer Vergisi'nin (KDV) kaldırılacağı duyuruldu.

Danimarka hükümeti, kitaplardan alınan yüzde 25 oranındaki KDV'nin kaldırılacağını açıkladı. Danimarka Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, bu kararın yıllık yaklaşık 330 milyon kron maliyete yol açacağını aktararak, "Kültür Bakanı olarak, son yıllarda yaygınlaşan okuma krizini sona erdirmek için her şeyi ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu karar beni çok gururlandırıyor. Danimarkalıların kültür ve tüketimine bu kadar büyük bir yatırım yapmak için meslektaşlarımı ikna etmek her gün başardığımız bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Eğer bu önlem sonucunda kitap fiyatları düşmezse, uygulamanın doğruluğunu yeniden değerlendireceğini belirten Engel-Schmidt, "Eğer KDV'nin kaldırılması yalnızca yayıncıların karını artırır ve fiyatlar düşmezse, bu adımın doğru olup olmadığını yeniden düşünmeliyiz" dedi.

Diğer İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç ve Norveç'te, kitaplara uygulanan KDV oranının sırasıyla yüzde 14, yüzde 6 ve yüzde 0 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il başkanının işçilerle ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP'li başkanın paylaşımı ortalığı karıştırdı! O işçiden yanıt var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.