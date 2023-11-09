Çorum Tanıtım Günleri'nde Başkentliler leblebiye doydu

ANKARA - Ankara'da Çorum düzenlenen Çorum Tanıtım Günleri'nde vatandaşlara 1 ton Çorum Leblebisi dağıtıldı.

Ankara Altınpark'ta düzenlenen Çorum Tanıtım Günleri'nde Çorum'un yöresel lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar festivalde hem eğlendi hem de Çorum'un meşhur leblebisi, Osmancık Pirinci, İskilip Dolması, Kuzu Çevirmesi ve Çorum Gözlemeleri gibi coğrafi lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu.

Fuarda düzenlenen İskilip Dolması yarışmasında ise 10 vatandaş kıyasıya yarıştı. Renkli anlara sahne olan yarışmada rakiplerinden daha hızlı İskilip Dolması yiyen Yaşar Yıldırım ise 1'inci olarak 1 kilo Çorum Leblebi kazandı. Yaşar Yıldırım, "Yarışmada Onlar yaparken ter döktü biz sadece yedik. Çok güzel olmuş yapanın ellerine sağlık. Hak ettik, leblebilerimizi alıp gideceğiz inşallah" diye konuştu.

"1 ton leblebi ikram ediyoruz"

Öte yandan fuarda vatandaşlara 1 ton Çorum Leblebisi dağıtıldı. Fuara Çorum'dan geldiklerini söyleyen Kahraman Bayıral, Ankaralılara değişik leblebi çeşitleri getirdik. Pazar günü akşama kadar buradayız. Ankaralılara 1 ton leblebi ikram ediyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

"Leblebi deyince aklıma gerçekten Çorum geliyor"

Fuar alanına Çorum Leblebisi için geldiğini belirten Leyla Gerçeker, "Çorum leblebisi için geldim açıkçası. Seyahatlerimde alıp eve getirdiğim leblebiler bunlar. Bunların tuzlu olanları ve acı olanları da var. Her birinin lezzetleri farklı. Leblebi deyince aklıma gerçekten Çorum geliyor" diye konuştu.

"Bakkaldan, marketten alınmış gibi değil"

Çorumlu olduğunu belirten Cengiz Derelier ise kendi memleketinin gününe gelmenin ayrı bir heyecan verdiğini söyleyerek, "Bizi biz yapan değer var, her memleketin ayrı değerleri var. Burada da Çorum leblebisini görmek de ayrı bir keyif verdi. Bakkaldan, marketten alınmış gibi değil. O topraklardan geldiğini hissediyorsunuz, ayrı bir keyif veriyor" ifadelerine yer verdi.