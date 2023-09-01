Çin ve Arap Ülkeleri Animasyon Sektörü İttifakı Açılışını Yaptı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou şehrinde düzenlenen Çin-Arap Animasyon Sektörü Forumu'nda Çin ve Arap ülkelerinden çok sayıda kurum, animasyon sektörü ittifakının açılışını yaptı. Forum, fikri mülkiyet hakları, yetenek eğitimi ve animasyon endüstrisinde işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen Çin-Arap Animasyon Sektörü Forumu'nda animasyon sektörü ittifakının açılış törenine katılan konuklar, 30 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Suzhou Belediyesi Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

NANJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou şehrinde devam eden Çin-Arap Animasyon Sektörü Forumu'nda Çin ve Arap ülkelerinden çok sayıda kurum, animasyon sektörü ittifakının açılışını yaptı.

Çarşamba günü başlayan forum, öncelikli olarak Çin ve Arap ülkeleri arasında fikri mülkiyet hakları, yetenek eğitimi ve animasyon endüstrisinde kültürel ve yaratıcı ürünlerin ortak gelişimi konularında işbirliğini geliştirmeye odaklanıyor.

Foruma Cezayir, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Tunus dahil olmak üzere dokuz ülke ve bölgeden konuklar katıldı.

Açılış töreni sırasında, televizyon çizgi filmleri ile animasyon filmlerinin ortak yapımı ve ortak yetenek eğitimi gibi çeşitli alanları kapsayan bir dizi anlaşma imzalandı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Jiangsu eyalet hükümeti ve Arap Birliği Genel Sekreterliği tarafından ortaklaşa düzenlenen forum Cuma günü sona eriyor.