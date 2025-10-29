Çeşme'de Dalgıç Polislerden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İzmir'in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç polisler su altında Türk bayrağı açtı.

Aliağa'ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme'de batan ve zamanla deniz canlıları için bir resif haline gelen Monem gemisi, serbest ve tüplü dalış tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 5 kişilik dalış ekibi, Çeşme açıklarındaki batığa özel dalış yaptı.

Suyun altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıyan kurbağa adamların çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekibince su altından ve havadan görüntülendi.