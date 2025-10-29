Haberler

Çeşme'de Dalgıç Polislerden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Çeşme'de Dalgıç Polislerden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç polisler, su altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıdı. Dalış ekibi, Monem gemisi batığında özel bir dalış gerçekleştirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç polisler su altında Türk bayrağı açtı.

Aliağa'ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme'de batan ve zamanla deniz canlıları için bir resif haline gelen Monem gemisi, serbest ve tüplü dalış tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 5 kişilik dalış ekibi, Çeşme açıklarındaki batığa özel dalış yaptı.

Suyun altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıyan kurbağa adamların çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekibince su altından ve havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Lokman İlhan - Kültür Sanat
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.