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Çermik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi

Çermik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki kuruyemiş pazarı, organik ve doğal ürünleriyle her mevsim yoğun ilgi görüyor. Çevre illerden gelen turistlerin de uğrak noktası olan pazarda, yöresel ürünler uygun fiyatlarla satılıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kuruyemiş pazarı, yoğun ilgi görüyor.

Organik doğal ürünlerin satışlarının yapıldığı pazar her mevsim ilgi görüyor. Çevre illerden kaplıca turizmi için ilçeye gelen vatandaşlar daha sonra Çermik kuruyemiş pazarını ziyaret ederek ihtiyacı olan ürünleri satın alıyor. Pazarda kuruyemişlerin yanı sıra peynir, tereyağı, gibi süt ürünleri de satılıyor. Direkt üreticiden ürün alma fırsatı veren pazar, market ve şarküterilere göre daha uygun fiyatlı olarak dikkat çekiyor. Pazarda Çermik ilçesinin yöresel ürünleri, özellikle pazartesi ve cuma günleri sergileniyor. Pazarda kuru kayısı, kuru üzüm, ceviz, badem, sumak, fıstık, menengiç, pestil gibi yöresel ürünler başta olmak üzere, pek çok ürün satılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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