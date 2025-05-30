Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu Programı Rize'de Gerçekleştirildi

Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu Programı Rize'de Gerçekleştirildi
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Rize'de düzenlenen 'Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu' programında, Çin'in Jingdezhen şehri ile Rize arasında çay ve porselen temalı bir kültürel işbirliği anlaşması imzalandı. Etkinlikte, çeşitli gösteriler ve video sunumları yer aldı.

Rize'de, "Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu" programı gerçekleştirildi.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Çin Büyükelçiliği ve Jingdezhen Belediyesinin organizasyonuyla Çay Çarşısı'nda düzenlenen programda, Çin'in Jingdezhen şehri ve Rize'yi tanıtan video sunumları yapıldı.

Jingdezhen ve Rize'deki turizm işletmeleri arasında stratejik işbirliği anlaşmasının imzalandığı programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, Çin'de çay ve porselenin önemli iki enstrüman olduğunu söyledi.

Rize'de ise bardak ve çayın birbiriyle özdeşleştiğini dile getiren Vali Baydaş, "Çay bardağımızın yanında Çay Çarşı'mızın içinde Çin ve Rize çay köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Bir turizm tanıtımı amacıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"İki ülke halkına daha da çok fayda getirebiliriz"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de kenti çok beğendiğini ve etkilendiğini söyledi.

Çay ve porselenin Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayan en samimi ve en güçlü kültürel simgeler olduğuna değinen Ciang, "Bugün bu ikisi Rize'de tekrar bir araya geldi. Bu da Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişimin önemli bir sonucudur. Umarız çay ve porselen vesilesiyle oluşan dostluğumuzu daha da derinleştirebiliriz ve devam ettirebiliriz. Çin ve Türkiye dostluğunu daha da derinleştirebilir, iki ülke halkına daha da çok fayda getirebiliriz." diye konuştu.

Çin'in Jingdezhen Eyaleti Genel Sekreteri Xuemei Hu ise Rize ve Jingdezhen'in ortak noktaları bulunduğunu ifade ederek, "Porselen Çin'in bir kimlik kartı gibidir. Bizim sayın büyükelçiliğimiz, Rize ve Jingdezhen'in ortak özelliği çayı kullanarak bugünkü etkinliğin yapılma sebebi olmuştur. Yani porselen ve çay ile Jingdezhen-Rize kardeş şehir kurmak için çok güçlü bir bağ olabilir. " ifadelerini kullandı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de porselen ve çayın bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bu iki şehrin kardeşliği ve birbiriyle olan iletişimi ilerleyen yıllarda muhakkak turizme ve ekonomiye yansıyacaktır." dedi.

Etkinlik, protokol üyelerinin stantları gezmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Kültür Sanat
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