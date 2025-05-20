Bursa'da Gençlik Şenliği'nde Mor ve Ötesi Konseri

Bursa'da Gençlik Şenliği'nde Mor ve Ötesi Konseri
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Bursa'da gerçekleştirilen 'Gençlik Şenliği' etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu, Hüdavendigar Parkı'nda konser verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinlikte yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak gençlerin bayramını kutladı.

Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi konser verdi.

Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak gençlerin bayramını kutladı.

Gecede Mor ve Ötesi müzik grubu, "Daha Mutlu Olamam", "Cambaz" gibi şarkılarını Bursalı hayranlarıyla seslendirdi.

Konser sonunda Mor ve Ötesi, "10. Yıl Marşı"nı gençlerle söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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