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Bursa'da Gençlik Bayramı'nda Rap Müzik Konseri

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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Bursa'da rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi. Genç müzikseverler konser alanını doldurdu ve sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda alkışlarla karşılanan sanatçılar büyük beğeni topladı.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi.

Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserden saatler önce genç müzikseverler alanı doldurdu.

Konserde sanatçılar, eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları müzikseverlerle seslendirdi.

Gecede aynı sahneyi paylaşan sanatçılar "Yıldızlar", "Benimle Gel" ve "İstediğim Olucak" gibi sevilen eserlerini söyledi.

Konser sonunda solistler ve orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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