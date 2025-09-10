BRICS+ Moda Zirvesi, Küresel Moda Endüstrisini Bir Araya Getirdi

MOSKOVA'da gerçekleştirilen BRICS+ Moda Zirvesi, küresel moda endüstrisinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zirveye paralel düzenlenen Moskova Moda Haftası kapsamında Türkiye'yi tasarımcı Emre Erdemoğlu temsil etti.

Ağustos sonunda Moskova'da düzenlenen BRICS+ Moda Zirvesi, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından 65'in üzerinde ülkenin temsilcilerini bir araya getirdi. Moda Zirvesi'nin katılımcı ülkelerin satın alma gücü paritesi ve küresel GSYİH payı açısından etkilerini giderek daha fazla hissettirmesi, moda ve tekstil endüstrilerinde de paralel bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Moda alanında kurulan diplomatik ilişkiler, BRICS+ Moda Zirvesi'nin temel ilkelerinden biri olmaya devam ederken, ademi merkeziyetçilik ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ön plana çıkıyor.

BRICS+ Moda Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenen Moskova Moda Haftası oldu. Rusya'nın başkenti, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Guatemala, Rusya ve birçok ülkeden tasarımcıları ağırladı. Moskova podyumlarında Türkiye'yi, Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu, Kenan Doğulu gibi eğlence sektörü yıldızları ve ünlülerin kıyafetlerini tasarlayan tanınmış tasarımcı Emre Erdemoğlu temsil etti.

Emre Erdemoğlu, "Bu etkinlik, uluslararası bir kitleye paha biçilmez bir tanıtım fırsatı sunarak, küresel moda endüstrisindeki ağımızı genişletmemize yardımcı oldu. Ayrıca, diğer prestijli tasarımcılarla birlikte koleksiyonlarımızı sergilemek için eşsiz bir platform sunarak, markanın tanınırlığını ve güvenilirliğini artırdı. Moskova Moda Haftası'na katılmak, yeni fikirler ve iş birlikleri için ilham verip yaratıcı evrimi teşvik ederken, hem Avrupa hem de Avrasya pazarlarındaki konumumuzu güçlendirdi. Genel olarak, markanın gelişimini desteklemeye ve hızlandırmaya devam eden hayati bir deneyim oldu" dedi.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, zirvenin moda endüstrisi içindeki ilgili imalat sektörlerinin geliştirilmesine odaklanan genel oturumlarından birinde şu bilgiyi paylaştı:

"İş birliği, gelişmekte olan ekonomilerin güçlü yanlarını bir araya getirmelerine olanak tanır. Örneğin, bir ülkenin hammaddelerini başka bir ülkenin üretim kapasitesiyle veya bir ülkenin zanaatkarlığı, başka bir ülkenin dijital perakende altyapısıyla birleştirebilir."

Modest Fashion Week CEO'su Özlem Şahin Ertaş ise "Vakfımız moda haftası etkinlikleri düzenliyor. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her seferinde kendimize şu üç soruyu soruyoruz: Hangi değerleri teşvik ediyoruz? Sektöre hangi çözümü sunuyoruz? Yaptıklarımızın sonucu nedir? Şu anda 60'tan fazla ülkeyi bir araya getiriyor, farklı hükümet yapılarıyla çalışıyor ve çeşitli kitlelere hitap ediyoruz. Her etkinlikte, kültürel çeşitliliğe saygı gösterme hedefiyle hareket ediyoruz."

Ertaş, güven ve eşit diyalog ortamı olarak kendini kanıtlayan BRICS+ Moda Zirvesi'nin Türkiye için yeni ortaklıklar ve ekonomik büyüme açısından fırsatlar yarattığını belirtti.