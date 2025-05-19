Bolu Mengen'de 19 Mayıs Coşkusu: Genç Aşçılardan Ritim Gösterisi ve Orkestra Konseri

Bolu'nun Mengen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ritim gösterisi sundu. Şef şapkaları ve Atatürk baskılı tişörtleriyle sahneye çıkan öğrenciler, mutfak malzemelerini de ritim aracı olarak kullandı.

Davul ve trampetlerin yanı sıra tencere kapağı, kazan ve kepçe gibi mutfak ekipmanlarının eşlik ettiği gösteride, kevgirle ritim tutan öğrenci izleyicilerden büyük alkış aldı.

Salonu dolduran izleyiciler, genç aşçıların performansını uzun süre alkışladı.

Öğretmenler orkestrası konser verdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenler Orkestrası, Mengen'de konser verdi.

Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü Konferans Salonu'nda, şef Ahmet Serkan Ece yönetiminde sahne alan orkestra, klasik eserlerin yanı sıra halk ezgileri, yerli-yabancı şarkılar ve özgün düzenlemelerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Programda seslendirilen eserler büyük beğeni toplarken, piyanoda Özgür Sevimsoy'un eşlik ettiği performanslar da ilgö gördü.

Konserin sonunda Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Milli Eğitim İl Müdürü Fatih Öncü, Milli Eğitim İlçe Müdürü Salih Celepci ve protokol üyeleri orkestraya çiçek takdim etti.