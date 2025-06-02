Bolu'da Geleneksel Hacet Bayramı Coşkusu

Bolu'da Geleneksel Hacet Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır süregelen Hacet Bayramı, bu yıl Dedeler köyünde yapılan etkinliklerle kutlandı. Yüzlerce kişiye 500 kilogram et ve bulgur ikram edilirken, geleneksel güreş müsabakalarında genç sporcular ödüllendirildi.

Geleneksel Hacet Bayramı için yarım ton et kavruldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen Hacet Bayramları, bu yıl Dedeler köyünde başladı. Dev kazanlarda kavrulan kavurmalar vatandaşlara ikram edilirken, geleneksel güreş müsabakaları ise büyük ilgi gördü.

Bolu'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı etkinlikleri başladı. Bu yıl ilk olarak Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde başlayan bayrama, yüzlerce kişi katıldı. Günler öncesinden yapılan hazırlıkla 500 kilogram et ve 500 kilogram bulgur, dev kazanlarda kaynatıldı. Traktörlerle alana getirilen yiyecekler, yüzlerce kişiye ikram edildi. Hacet Bayramı, farklı köylerden ve çevreden yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla kutlandı. Ata sporu olan güreşlerde de başarı gösteren gençlere ödül olarak 50 bin lira verildi.

"4 bin kişilik et kavurduk"

500 kilogram et ve 500 kilogram bulgur hazırladıklarını söyleyen Dedeler Köyü Muhtarı Mehmet Çamlıca, "Bu asırlardır devam eden bir gelenek. İnşallah bizden sonra da bu geleneği devam ettirirler. 500 kilogram et, 500 kilogram bulgur hazırladık. 4 bin kişilik et kavurduk" dedi.

"Böyle geleneklerin yapılması lazım ki gençlerimizi ata sporumuza alıştıralım"

Bayramda düzenlenen ödüllü güreşlerde cazgırlık yapan İsmail Efe ise uzun yıllardır bu görevi üstlendiğini belirterek, "Mudurnu'muzda yıllardır cazgırlık geleneğini yürütüyorum. Ata sporumuz olan güreşi canlandırıyoruz. Geleceğe bu sporu aktarmaya çalışıyoruz. Genelde 20'ye yakın köy bu hacet bayramlarını yapmakta. Böyle geleneklerin yapılması lazım ki gençlerimizi ata sporumuza alıştıralım" ifadelerini kullandı.

Bayram etkinliklerinin yaz boyunca farklı köylerde devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Kültür Sanat
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.