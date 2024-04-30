Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Atatürk ve Türk İstiklal Harbi Resim Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Türk İstiklal Harbi' resim sergisi, Yaşar Çelik Spor Salonu'nda açıldı. Sergide, Atatürk'ü ve Türk İstiklal Harbi mücadelesini anlatan 70 eser yer alıyor. Açılış törenine, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergi, cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı.

Yaşar Çelik Spor Salonu'nda düzenlenen sergide, Atatürk'ü ve Türk İstiklal Harbi mücadelesini anlatan 70 eser yer alıyor.

Serginin açılış törenine, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından davetliler ve öğrenciler sergiyi gezdi.

Sergi, cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fatih Yıldız Ekrem Gürel Mehmet Kaan Yaşar Çelik Yeniçağa Edebiyat Mengen Spor Bolu Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 1 Mayıs'ta yollar kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda alternatif yol güzergahları neler? 1 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık? Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar? 2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Simit Ne Kadar? Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title