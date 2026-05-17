Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Beypazarlı semerci ustasına plaket

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Beypazarı'nda unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatan emektar esnafı unutmadı. İlçede geleneksel sanatları sürdüren ustalara, kültürel mirasa katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Bakanlık tarafından düzenlenen ödül töreninde, el emeği ve göz nuru ile mesleğini on yıllardır sürdüren isimler onurlandırıldı. Ödül alanlar arasında en dikkat çeken isim ise mesleğinde yarım asrı deviren semerci ustası İbrahim Atıcı oldu.

"Bakanlık bizleri mutlu etti"

Mesleğinde 53 yılı geride bırakan semerci İbrahim Atıcı, plaketini alırken duygusal anlar yaşadı. Teknolojinin ve seri üretimin yaygınlaştığı günümüzde el sanatlarının zor bir dönemden geçtiğini belirten Atıcı, "Mesleğimize ömrümüzü verdik. Bu plaket sadece bana değil, el sanatlarına verilen bir değerdir. Bakanlığımızın bizleri hatırlaması ve onurlandırması bizleri çok mutlu etti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı