Beldede çaylar, baba mesleğini yapan kız kardeşlerin elinde demleniyor

EMİN FERHAT SEVİLİR/ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'ın Mollaköy beldesinde 3 kız kardeş, işlettikleri çay ocağında, baba mesleğini özenle ve severek sürdürüyor.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Mollaköy beldesine dönen 2 kız kardeş, burada yaşayan diğer kardeşlerini de yanlarına alarak çay ocağı açtı.

Sabahın ilk ışıklarıyla iş yerlerini açıp çayları demleyen kız kardeşler, müşterilerini kolonya, çikolata ve şeker ikramıyla karşılıyor.

Güler yüzleriyle müşterilerin takdirini kazanan kız kardeşler, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Aynı işi yapan babalarına rakip oldular

Aynı beldede yıllardır çay ocağı işletmeciliği yapan babalarına da rakip olan kız kardeşler, işletmelerine kadın müşteri de bekliyor.

Kardeşlerden 50 yaşındaki Sevim Gül, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl İstanbul'da yaşadığını ve emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü söyledi.

Köyünde faydalı bir iş yapmak istediğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Çay ocağı işletmeciliği baba mesleğimiz. Bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Allah razı olsun, köyümüzün erkekleri bu konuda çok anlayışlı, bize karşı saygılı. Müşterilerimize değer veriyoruz. Çikolatayla, şekerle, kolonyayla karşılıyoruz. Kendilerine hal hatır soruyoruz, ilgileniyoruz. İlk başladığımız dönem şaşırma oldu ama çok kısa bir zamanda alıştık birbirimize ve karşıdan da saygı gördük."

"Yazın buraya aile bahçesi yapacağız"

Kardeşlerden 46 yaşındaki Nevin Gül Cebre ise 3 kardeş birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Benim de 3 kızım var, onların eğitimine de katkıda bulunuyorum, ev ekonomisine iyi oluyor, eşime de katkıda bulunuyorum. Yazın buraya aile bahçesi yapacağız. Kadınlarımız biliyorum çok güçlü. İnşallah Rabb'im onlara da böyle şeyler nasip edecek. Onlar da ev ekonomilerine yardımcı olacak. Bu işin erkek işi olmadığını, kadınların da yapabileceğini ispatlamış olduk." dedi.

Kız kardeşlerden en küçüğü olan 40 yaşındaki Deniz Gül de "İstanbul'da yaşıyordum, daha sonra köyümüze yerleştik. Çay ocağında çalışıyorum. Ablalarımla çay ocağı işletiyorum. Bu iş sadece erkek işi değil, kadınlar da yapabilir. Ablalarımla beraber çok güzel yapıyoruz. Kadınlar şu an gelmiyor ama onlar da alışacak." ifadelerini kullandı.

Baba Müslüm Gül ise 30 yıldır çay ocağı işlettiğini belirterek, kızlarının baba mesleğini sürdürmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Gül, kendi çay ocağını işletmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
