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Bayburt'ta Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Yaz Okulu Kapanışı Yapıldı

Bayburt'ta Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Yaz Okulu Kapanışı Yapıldı
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Bayburt'ta gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Teknoloji Atölyesi 2026 Yaz Okulu'nun kapanış programı gerçekleştirildi. Etkinliklerde sportif, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik gelişim çalışmaları yapıldı. Vali Mustafa Eldivan, gençlerin çok yönlü gelişiminin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti ve katılımcı gençleri tebrik etti.

Bayburt'ta Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Yaz Okulu'nun kapanışı yapıldı.

Bayburt'ta gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmelerine katkı sunan Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Teknoloji Atölyesi 2026 Yaz Okulu'nun kapanış programı gerçekleştirildi.

Etkinliklerde gençlerin sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişimlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, gençlerin çok yönlü gelişiminin önemine dikkati çekerek, yaz okullarında düzenlenen faaliyetlerde emeği geçen eğitmen ve kurumlara teşekkür etti.

Eldivan, programlara katılan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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