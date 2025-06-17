Ardahan Sanat Kooperatifinden Ticaret ve Sanayi Odası'na Ziyaret

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Ardahan Sanat Kooperatifi üyeleri, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret ederek sanata destek vurgusunda bulundu.

Ardahan Sanat Kooperatifi üyeleri, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Demirci, oda olarak sanata ve sanatçıya önem verdiklerini ifade etti.

Kooperatif Başkanı Kenan Karabağ da temmuz ayında kentte çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını belirterek, "Etkinlikler öncesi memleketimizde bazı ziyaretlerde bulunmak istedik. Bugün de sayın başkanımız Çetin Demirci'yi ziyaret etti. Ziyarette çok memnun olduk. Kooperatifimizin merkezi İstanbul'da, ancak Ardahan'da da kültür, sanat ağırlıklı faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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