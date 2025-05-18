Antandros Antik Fest Sona Erdi: Yelken ve Sörf Yarışmaları Düzenlendi

Antandros Antik Fest Sona Erdi: Yelken ve Sörf Yarışmaları Düzenlendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan Antandros Antik Fest, üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde yelken ve sörf yarışmaları düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu. Edremit Kaymakamı, bölgedeki kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Antandros Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen arkeoloji ve kültürel miras temalı "Antandros Antik Fest" üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi.

Sanattan spora, müzikten tarihe birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin son gününde, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ayvalık Yelken Kulübü işbirliğiyle yelken ve sörf yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Odabaş, festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.

Edremit'te yelken kulübünü kurmayı düşündüklerini belirten Odabaş, "Edremit'i, Altınoluk'u bir destinasyon haline getirmeye çalışıyoruz. Ben 4 yıla yakındır buradayım. Gerçekten bunu çok önemsiyorum, elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert ise Antandros Antik Kenti ile birlikte bölgedeki kültürel ve doğal miras varlıklarının tanıtılması ve bu değerlerin korunmasına yönelik bilincin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Kültür Sanat
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