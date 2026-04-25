Albayrak Finans, reklam filminde Taşacak Bu Deniz'in oyuncularını bir araya getirdi

ALBAYRAK Grubu'nun tasarruf finansman sektöründeki markası Albayrak Finans, yeni reklam filminde 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin İso'su Erdem Şanlı ve Fadime'si Zeynep Atılgan'ı bir araya getirdi. Şirket, 20 şubeyle hizmet veren ve yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmayı hedefleyerek, faizsiz ve şeffaf finansman modelini anlatıyor.

Albayrak Finans'ın yeni reklam filmi, Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin İso'su Erdem Şanlı ve Fadime'si Zeynep Atılgan, reklam filminde Albayrak Finans'ın tasarruf finansman modelini samimi ve etkileyici bir dille anlattılar.

İzleyicilerin gönlünde yer edinmiş karakterler aracılığıyla marka, 'yarını güvenle planlar' mesajını milyonlara ulaştırmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamada, "Filmin kurgusu, tasarruf finansmanın günlük hayatta nasıl somut bir karşılık bulduğunu gösterirken; Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'nın doğal oyunculukları, izleyiciyle güçlü bir duygusal bağ kurdu. Karakterlerin ekrandaki samimiyetinden etkilenen marka, insanı merkeze alan yaklaşımını reklam aracılığıyla izleyicilere yansıttı. Reklam filminin yayına girmesiyle birlikte sosyal medyada da yoğun ilgi gören Albayrak Finans, marka bilinirliğini hızla artırarak tasarruf finansman sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor" denildi.

ALBAYRAK'IN FİNANS SEKTÖRÜNE ADIMI

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"1952 yılından bu yana inşaattan lojistiğe, medyadan sanayiye, liman işletmeciliğinden turizme kadar 20'den fazla sektörde faaliyet gösteren ve 3 kıtada varlık süren Albayrak Grubu, şimdi de Albayrak Finans aracılığıyla tasarruf finansman sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Albayrak Grubu'nun on yıllar içinde inşa ettiği kurumsal itibar, sürdürülebilirlik anlayışı ve köklü değerlerinden beslenen Albayrak Finans toplumsal fayda üreten bir yapı olma iddiasını da taşıyor. 2025 yılında sektöre güçlü bir giriş yapan Albayrak Finans, kısa sürede etkileyici bir büyüme performansı sergiledi. 20 şubesiyle hizmet veren Albayrak Finans, yakın dönemde 30 şubeye ulaşacak olup yıl sonuna kadar şube sayısını yaklaşık 40'a çıkararak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.

"6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu kapsamında BDDK lisansıyla faaliyet gösteren Albayrak Finans, bireylerin faiz yükü olmadan ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olabilmelerine imkan tanıyor. Müşteriler, kendi bütçelerine uygun esnek planlar oluşturarak çekilişli veya müşteri bazlı modellerle hayallerine adım adım ulaşabiliyor.

"Albayrak Finans, büyüyen fiziksel ağıyla birlikte dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine konumlandırmakta; kullanıcılarına hızlı, pratik ve kesintisiz finansman deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen dijital altyapı sayesinde tasarruf finansmanı daha erişilebilir, daha şeffaf ve daha yaygın hale getirilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı