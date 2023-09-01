Ajda Pekkan, Bodrum'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Süperstar, can dostlarla bir araya geldi

Ajda Pekkan'dan sahiplenme çağrısı

MUĞLA - Süperstar Ajda Pekkan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak hayvanları geçici bakım merkezini ziyaret etti. Hayvanlarla yakından ilgilenen Pekkan, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Bodrum'da kültür ve sanat elçiliği görevini üstlenen Süperstar Ajda Pekkan, Torba Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez girişinde çiçekle karşılanan ünlü sanatçı, barınak çalışanları ile sohbet etti, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra can dostlarla bir araya gelen Süperstar'a Belediye Başkanı Ahmet Aras ile barınağın çalışanları eşlik etti.

Geçici Bakım Merkezi'ndeki hayvanları kucağına alıp yakından ilgilenen Ajda Pekkan, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum Belediyesi'nin hem kültür ve sanat anlamında hem de sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarını beğendiğini ifade ederek, "Bodrum Belediyesi çok büyük reformistler yapıyor. Sanata çok değer verdiği için bizde sanatçı olarak destek vermek istiyoruz. Bundan sonra hep birlikte ilerleyelim bende Bodrum'a yeni yeni alışıyorum. Daha çok yerleşik olmak istiyorum. Elim kolum hep buralarda olacak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi lazım. Sokaktakileri de korumak lazım. Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlıktır. Ben insanoğluna yakıştıramıyorum. Çocuklara da eğitim vermek lazım. Çocuklar oyuncak gözüyle görüyorlar. Onlarında bir canı var, onlar sevgi istiyorlar. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz, hayır. Bu diğer hayvanlar içinde geçerli. Onlara yardım etmezsek hiçbir şey yapamıyorlar. Eğer sahiplenilmiyorsa onları kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım onlar korumasız. İnsanlar çocukları çok seviyorlar ben en başta bebekleri çok seviyorum. O empatiyi nasıl yapamazlar onu anlamıyorum. Benim telefonum yemek, moda, kedi, köpek, bakım ve sağlık bunlarla ilgili şeyler var. Konser trafiği vardı kalça kırılması yaşadım. Aksilikler olmasa bundan sonra hep beraber çok güzel ilerleyeceğiz" dedi.

Ajda Pekkan ile birlikte faydalı işler yapacaklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:

"Ajda Hanım Bodrum'u çok seviyor ve zamanının büyük bir bölümünü Bodrum'da geçirmeyi istiyor. Bizde Ajda Hanımın kendi tensipleriyle onu Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olarak ilan etmiştik. Ajda Hanım faydalı işler yapalım diye söylemişti. İlk hedefi canlarımızdı, çocuklarımızdı. Sonra kütüphane yapacağız."