Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Kano ile Su Korteji Düzenlendi

Seyhan Nehri'nde kano ile Su Korteji

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehrinde kano ile Su Korteji yapıldı. Kortejde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehrinde kano ile Su Korteji yapıldı. Kortejde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da bu yıl "Çocuk teması" ile 13.'sü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının 3. gününde Seyhan Nehrinde Su Korteji düzenlendi. Kanosunu alan Seyhan Nehrine gelerek korteje katıldı. Seyhan Nehrinde rengarenk bir görüntü oluştu. Karnavala gelen ziyaretçiler Seyhan Nehrinde kano keyfi yaşadı. Bazı vatandaşların ise korteje kostüm giyerek katıldığı görüldü.

Su Kortejine katılan vatandaşlar Seyhan Nehrinde kano keyif yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, karnaval kapsamında bir çok etkinliğe katıldıklarını ifade etti.