Adana'da 4. Geleneksel Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Açıldı

TÜRKİYE'de ilk kez Adana'da düzenlenen 4'üncü Geleneksel Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı açıldı.

Adana Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen 4'üncü Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. 11-14 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılış töreni TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 250 stant 1000'e yakın yurtdışı katılımcısı ile binlerce tesbih severi birleştirecek fuarın açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ile Müzeyyen Şevgin, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tesbih sanatının yaşam biçimine sanata ve estetiğe dönüştürmenin medeniyet göstergesi olduğunu ifade etti. Köşger, "Adana'da tesbih fuarı yeni bir ufuk kazandırdı. Bugün Adana'da gelenekselleştiğini ispatlayan fuarımızı açıyoruz. Adana festivali, fuarı ve sanatı seviyor. Dünya'da bir çok dinde tesbih bulunuyor. İslam'da bulunan zikir tanelerini sanata dönüştüren bizim milletimiz. İstanbul'da başlayan bu sanatın bayrağını alarak yoluna devam ediyor. Tesbih sanatını yaşam biçimine sanata ve estetiğe dönüştürmek, ona bir ruh üflemek bir medeniyetin göstergesidir. Tesbih sanatının canlanması ve estetik hale gelmesinde emek sarf eden tüm zanaatkarlarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ADANA'DA TESBİHCİLİK KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR'

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan, Adana'da tesbihçilik kültürünün geliştiğini ve bu konuda çok ciddi yatırım yaptıklarını aktardı. Fidan, "Adana her yıl olduğu gibi üzerine daha fazla katarak Tesbih ve Doğal Taş tutkunu binlerce kişiyi bir araya getirmektedir. Fuar süresince kıymetli ustalarımızın eserlerini inceleyebileceğimiz tesbih, doğal taş, antika ürünlere kadar binlerce ürün daha yakından tanınabilecektir. Adana'da inanılmaz bir tesbihçilik kültürü bulunmakta bu konuda çok ciddi üretim yapılmaktadır. Bu bağlamda 10 bin metrekare alan üzerinde kurulan 250 ve 20'nin üzerinde yabancı firmanın katıldığı fuarımızı gerçekleştirmekten onur duymaktayız. İlçemizin 71 ilinde esnaf katıldı. Hem orta doğu ülkelerinden hem de Avrupa'dan olmak üzere 1000 yakın yurt dışı katılımcısı fuarda yer alacak" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ – Gülşah ÖZGEN/ADANA,