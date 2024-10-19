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3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Adana'da Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Adana'da Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
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Adana Valiliği himayesinde düzenlenen 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, katılımın arttığı ve tespih kültürünün öneminin anlaşıldığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Yurt dışından gelen misafirlerle birlikte fuar, dünyanın en büyük tespih fuarı olma yolunda ilerliyor.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Tespih ustası Abdulkadir Bal, AA muhabirine, hafta sonu fuara katılımın arttığını söyledi.

Her yıl fuara katıldığını belirten Bal, "Bu sene katılım geçen yıllara göre çok daha iyi. İnsanlar artık tespihin bir kültür olduğunu fark etti. İnsanların da tespihe olan ilgisi hoşumuza gidiyor ve işimizi daha da aşkla, sevgiyle yapmamıza vesile oluyor. Çoğu insan şehir dışından geliyor." diye konuştu.

"Sadece Türkiye değil dünyanın en büyük fuarı haline geldi"

Yaklaşık 10 yıldır tespih ustalığı yapan Mahsum Aslan da fuarda diğer ustalarla tanışma fırsatı buldukları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yurt dışından çok fazla katılım olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye değil, dünyanın en büyük fuarı haline geldi. Hollanda, Fransa, Dubai ve Katar'dan ağırladığımız misafirlerimiz oldu. Çok çeşitli bir fuar içerisindeyiz. Tesbihlerin hepsi birbirinden zengin ve muazzam ürünler. Bu işe gönül vermiş insanların katılımıyla bayağı kalabalık bir fuar haline geldi. Fuarın tespih kültürüne katkısı haddinden fazla oldu."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat

Adana Valiliği Kültür Sanat Etkinlik Ekonomi Turizm adana

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