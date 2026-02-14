Sinema filmlerine 57 milyon 827 bin lira destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'nın ilk döneminde sinemada 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destek kararlarını sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, "Rekor bütçe ile Türk sinemasına güçlü destek. Bakanlığımızca 2026 yılının ilk destekleme döneminde, 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL destek sağladık. Yerli filmlerin seyirciyle buluşmasını güçlendirmek amacıyla 130 sinema salonuna ise 49 milyon 250 bin TL kaynak aktardık. Animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 TL bütçe aktararak yaratıcı üretim sürecini destekledik. Türk sinemasını üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.