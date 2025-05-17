19 Mayıs'a Özel Konser ile Coşkulu Kutlama

19 Mayıs'a Özel Konser ile Coşkulu Kutlama
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir konserle kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte, sanatçılar Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek '19 Mayıs'a Özel Konser' ile coşkuyla kutlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 19 Mayıs akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek olan bu anlamlı etkinlik, sanatı ve milli ruhu bir araya getirecek. Konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sanatçıları ve Devlet Halk Dansları Topluluğu, Şef Uğur Kaya yönetiminde sahne alacak. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği gecede; Seher Çelik, Murat Irkılata, Umut Akyürek, Bekir Ünlüataer, Yudum Koral ve Elif Buse Doğan performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Milli Mücadele'nin başladığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günde, halk danslarının coşkulu figürleri ve sanatçılarımızın güçlü yorumları, izleyenleri geçmişten günümüze uzanan duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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