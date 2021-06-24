Kulp'ta sarımsak hasadı başladı
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Kulp'ta sarımsak hasadı başladı

Kulp'ta sarımsak hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde üretilen, rengi ve tadıyla diğer çeşitlerden ayrılan Kulp sarımsağında hasat mevsimi başladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde üretilen, rengi ve tadıyla diğer çeşitlerden ayrılan Kulp sarımsağında hasat mevsimi başladı.

Özelikle Kulp ilçesinin Uzunova, Zeyrek, Elmalı, Çağlayan ve Karpuzlu mahallerinde yetişen ve şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen sarımsağın hasadı başladı. Uzunova mahallesindeki sarımsak üreticilerinden Atilla Öztürk, geçen yıl üreticinin yüzünün güldüğünü bu yılda yine aynı fiyatlardan satabilmeyi umut ettiklerini ifade etti. Öztürk, "Kulp ilçesinin bazı köylerinde sarımsak yetişmekte, bu köylerden biri de bizim köydür. Köyümüzde ekmiş olduğumuz sarımsağın hasadına başladık. Sarımsağımızın kalitesi çok güzel ama pek tanınmadığı için bilinmiyor. Bizim ürettiğimiz sarımsak, bölgemizde satılan sarımsakta rengi ve tadıyla farklığını hemen göstermektedir. Özelikle süzlek yapıya sahip toprakta yetişen, kendine özgü beyazlığı, tatlı olmasıyla ön plana çıkmaktadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta sarımsak hasadı başladı
Kulp'ta sarımsak hasadı başladı
Kulp'ta sarımsak hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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