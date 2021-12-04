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Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor

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Sezon başında Slaven Bilic'le görüşen ancak sonunu getiremeyen Fenerbahçe, bu kez hedefine yakın. Sarı-Lacivertliler, Beijing Guoan Başkanı Jinhui ve Bilic arasındaki toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.

Sezona Caner Erkin kriziyle başlayan ardından Mesut Özil'le devam eden Vitor Pereira, birçok oyuncusuyla anlaşamaz hale geldi. Takımın yıldızları İrfan Can, Pelkas, Szalai, Sosa gibi isimler de Portekizli hoca ile köprüleri attı.

Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor

KULÜBÜNDEN İZİN İSTEYECEK

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yerine Bilic'i getirmek istiyor. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre;Fenerbahçe yönetimi, Beijing Guoan Başkanı Zhou Jinhui ve Hırvat teknik direktör arasında gerçekleşecek toplantının sonucunu bekliyor.

Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor

DİĞER ADAY FARİOLİ

Çin'den olumsuz haber gelmesi halinde Fenerbahçe'nin iki planı var. İlk plan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile devre arasına kadar devam etmek. Sarı-lacivertlilerin diğer planı ise Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'ye gitmek. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Farioli'ye engel olmayız" açıklaması yapmıştı.

Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor

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