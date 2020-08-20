Külahta çiğ köfte satılmasına kızdı, lavaşta dondurma satmaya başladı SAKARYA'da pastane işletmeciliği yapan Yasin Acar, bir televizyon kanalında izlediği haberde, külahta çiğ köfte satıldığını görünce kızarak lavaşta dondurma satmaya başladı.

SAKARYA'da pastane işletmeciliği yapan Yasin Acar, bir televizyon kanalında izlediği haberde, külahta çiğ köfte satıldığını görünce kızarak lavaşta dondurma satmaya başladı.

Kaynarca İlçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde pastane işletmeciliği yapan Yasin Acar, televizyonda haberleri izlediği sırada İstanbul'da bir çiğ köftecinin külahta çiğ köfte sattığını gördü. Duruma kızan Acar, kendi pastanesinde de lavaşta dondurma satmaya başladı. Cama astığı 'Külahta çiğköfteye inat, lavaşta dondurma bulunur' yazısını gören vatandaşlara yaptığı lavaşta dürümü satan işletmeci Yasin Acar, "İstanbul'da külahta çiğ köfte satan kişiye inat bu lavaşta dondurmayı başlattım" dedi.

'HERKES İŞİNE SADIK OLSUN'İçine dondurma haricinde meyve parçacıkları ve çikolata sosu koyarak hazırladığı lavaşta dondurmayı müşterilerine servis eden Acar, " Haberler de bir video izledim, benim çok dikkatimi çekti. Esnafın birisi külahta çiğ köfte veriyor, bu külahta çiğ köfte verme işi değil. Bizde bunlara inat lavaşta dondurma başlattık, güzelde tuttu. Biz bunu külahta çiğköfte satan abimize protesto amaçlı yapıyoruz. Herkes işine sadık olsun ve sahip çıksın. Bizim işimiz lavaşta dondurma satmak değil. Herkes işini layığı ile yapsın" dediPastanenin camına yapıştırılan yazıyı görünce merak ederek lavaşta dondurma yemeye gelen Sudenur Şener, "Yolda geçerken lavaşta dondurma yazısını gördüm. Dikkatimi çekti, daha önce hiç böyle bir şey denememiştim. Sonra geldim yedim, waffleden bile daha iyiydi. Bence bu lezzet tutar, herkesin denemesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA