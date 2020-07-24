Kula'da tarlada bulunan eski el bombası imha edildi
Manisa'nın Kula ilçesinde tarlada patlamamış eski el bombası bulundu.
24.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:49
Manisa'nın Kula ilçesinde tarlada patlamamış eski el bombası bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkisindeki tarlasında çalışan bir kişi el bombasını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzere söz konusu adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından el bombası kontrollü bir şekilde imha edildi.
Kaynak: AA