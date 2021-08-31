Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek

Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzincan'ın Tercan Belediyesi arasında "Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi"nin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzincan'ın Tercan Belediyesi arasında "Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi"nin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun hizmet binasında ajansın 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan proje için imza töreni düzenlendi.

Törene, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin katıldı.

Toplam bütçesi 1,7 milyon lira olan ve 1,5 milyon lirası 2021 yılı SOGEP çerçevesinde finanse edilecek projeyle Tercan Baraj Gölü'nde alabalık yetiştiriciliği için kafes sistemleri kurularak bölge açısından yeni olan ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak su ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında bölgede su ürünleri üretimi konusunda farkındalık oluşturulması, ortak iş yapma kültürünün yaygınlaştırılması, üretimi yapılacak su ürünlerinin yurt içi ile yurt dışına satılması ve gelir düzeyi düşük dezavantajlı grupların kurulacak tesiste istihdam edilmesi ile göç eğiliminin azaltılması hedefleniyor.

Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tercan Baraj Gölü'nde kurulacak tesis, yeni girişimler ve yatırımlar için iyi bir uygulama örneği olacak ve ilçede alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek
Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek
Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:09:22. #1.14#

title