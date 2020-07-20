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Küçükbaş kurbanlık daha çok rağbet görüyor

Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar ve Çavdarhisar ilçelerinde Kurban bayramı yaklaşırken küçükbaş hayvanlara rağbetin daha çok olduğu bildirildi.

Küçükbaş kurbanlık daha çok rağbet görüyor
20.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:25

Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar ve Çavdarhisar ilçelerinde Kurban bayramı yaklaşırken küçükbaş hayvanlara rağbetin daha çok olduğu bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, "Küçükbaş hayvan fiyatları kilosuna göre 1200 TL ile 1700 TL arasında değişiyor. O yüzden herkes alabiliyor. Bu nedenle alıcı da besici de korona durumdan memnun. Kurban Bayramına kısa süre kaldı.Bu yıl bölgemizde küçükbaş hayvanların erken tükenmesini bekliyoruz. Bunun nedeni büyükbaş kurbanlık fiyatlarının kilosuna göre 8 bin lira ile 17 bin lira arasında değişmesi. Vatandaş neredeyse 2. el araba parasına eş değer büyük baş kurbanlık almayı göze alamıyor. Bu yüzden küçükbaş kurbanlıklara ilgi oldukça fazla. Bir çok küçükbaş kurbanlık satıcımızda daha şimdiden satılacak kurbanlık kalmadı. Ayrıca bayram günü kasapların büyükbaş kurbanlıkları 200 liradan, küçükbaş kurbanlıkları 50 liradan kesim yapması vatandaşın küçükbaş kurbanlıklara yönelmesine ayrı bir sebep oluşturuyor. Bayrama yakın küçükbaş kurbanlık arayanların çoğalacağını, o yüzden şimdiden almalarının daha akıllıca olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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