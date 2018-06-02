Küçükbaş Hayvan Desteklemesi

Burdur'da küçükbaş hayvan desteklenmesi ödemelerinin yapılacağı bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'da bin 655 küçükbaş hayvan yetiştiricisine 2017 yılına ait 148 bin anaç koyun ve keçi için 3 milyon 700 bin lira destekleme ödeneceğini aktardı.

Destekleme ödemelerinin hafta sonu hayvan yetiştiricilerinin banka hesaplarına yatırılmasının planlandığını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetleri döneminde çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen destekleme miktarı her geçen yıl artıyor. Burdur'da tarım ve hayvancılık potansiyeli gün geçtikçe gelişmekte ve büyümektedir. Bizler de üreticilerimizin daha fazla desteklemelerden yararlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."