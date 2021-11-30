Küba'dan ekonomik dönüşüm hedefi

Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil, Küba ekonomisinde toparlanma sürecinin başladığını belirterek, ekonomide köklü dönüşümler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gil, bu yıl ikincisi düzenlenen ve sanal olarak gerçekleştirilen Küba İş Forumu'nda, Küba ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD hükümetinin Küba'ya uyguladığı ablukanın sıkılaştığına dikkati çeken Gil, "Nisan 2019 ile Mart 2020 arasında, bu ablukanın sonucu olarak ekonomik kayıplar 9 milyar doları aştı." dedi.

Gil, 2020'den bu yana ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınından da etkilendiğini belirterek, Küba ekonomisinin 2020'de yüzde 10,9 daraldığını, 2021'de ise yüzde 2,2 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

Küba'da kademeli ekonomik toparlanma sürecinin başladığına işaret eden Gil, ülkede uygulanacak sosyal ve ekonomik dönüşümleri anlattı.

Gil, 2030' kadar hayata geçirilecek Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı'nın kabul edildiğini anımsatarak, önceliklerinin sosyalist devlet şirketinin iyileştirilmesi, yerel kalkınmayı geliştirmek, iş verimliliğini artırmak, inovasyonu geliştirmek, devlet ve devlet dışı sektörler dahil olmak üzere ekonomideki kısmi dolarizasyonu sınırlamak, devlet dışı ticari aktörlerin geliştirilmesini sağlamak ve fiyat istikrarı ile ihracatın artırılması ve çeşitlendirilmesi olduğunu aktardı.

Küba'nın toparlanması için sürdürülebilir bir sürece girdiklerine işaret eden Gil, "Ekonomide ve toplumda yapısal ve işlevsel değişikliklere dayalı köklü dönüşümler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ülke ekonomisi salgının yanı sıra ablukayla başa çıkmak zorunda kaldı

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca da Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal sonuçlarına dikkati çekerek, dış ticaretim üretim ve tüketimdeki daralmadan etkilendiğini anlattı.

Doğrudan yabancı yatırımların da azaldığına işaret eden Malmierca, "Dünya ekonomisinin göreceli ve ihtiyatlı bir toparlanma göstermesine rağmen, aşıların dünya genelinde adaletsiz ve eşit olmayan dağılımı nedeniyle salgının kontrolü açısından yakın geleceğe dair hala belirsizlik var." değerlendirmesinde bulundu.

Malmierca, salgının yanı sıra Küba'nın ABD hükümetinin uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ablukanın sıkılaştırılmasıyla da başa çıkmak zorunda kaldığını vurguladı.

Küba İş Forumu'nun ticareti ve yatırımları teşvik etmeyi amaçladığının altını çizen Malmierca, 86 ülkeden 2 bin 285'i aşkın katılımcının foruma kaydolduğunu, forumda Küba ekonomisindeki dönüşüm, ülkenin temel ürün ve hizmetleri ile turizm, biyofarmasötik ve tarımsal gıda endüstrisi gibi alanlardaki iş fırsatları hakkında bilgi alışverişi yapılacağı aktarıldı.

Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia Granda ise Küba'nın son 30 yılda turizmini geliştirmeye başladığını anlattı. Ülkeye 2018'de 4,7 milyon ziyaretçinin geldiğini anımsatan Granda, Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla uluslararası turizmdeki daralmaya bağlı olarak Küba turizminin de etkilendiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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