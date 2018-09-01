Kuaförler ve Toptancılar Kozmetik Ürünlerindeki Artıştan Şikayetçi

Dolardaki dalgalanmalar kozmetik ürünlerine de yansıdı. Ürünleri yüksek fiyattan alan kuaförler ve toptancılar, durumu vatandaşa yansıtmak zorunda kaldı.

Birçok esnaf zammı müşterilerine yansıtmaktan çekinirken, kuaför işletmecisi Ahmet Çakar "Her alışverişimizde 5'se 10, 10'sa 15 olarak fiyatlar yükseliyor. Bundan dolayı aldığımız ürünlere zam yapamıyoruz. Zam yapsak bu sefer elimizde ki ürünleri satamıyoruz. Satamayınca öyle elimizde bekliyor ve yaptığımız tıraşlara da yansıtmak zorunda kalıyoruz. Saç tıraşını 10 liradan 15 liraya çıkarmak zorunda kalıyoruz. Kurtaramayınca alternatif işlere de yöneliyoruz. Bir yandan da kameramanlık yapıyorum. Jilet mesela çok afaki yükseldi ki, bu dolarla gelen bir şey. Bizde bir koli jilet almaya kalksak 3-5 milyar civarında bir fiyatı var" dedi.

Bir diğer kuaför işletmecisi Necmi Çakar, ürünlerin yüzde 25-30 aralığında zamlandığını belirtti. Duruma bir çare bulunmasını isteyen Çakar, "Yeni aldığımız ürünlerin yüzde 25-30 arasında zamlı geldiğini söyleyelim. Bu da istemeden de olsa müşterilerimize yansıyor. Zam yapamıyoruz ama ürünümüzü de satamıyoruz ve elimizde kalıyor. Dolar yükseliyor alçalıyor kurlar birbirini tutmuyor. Bu arada toptancı arkadaşımız da mağdur durumda kalıyor. İfade edeceğimiz bunlar buna bir çare bulunmasını rica ediyoruz" diye aktardı.

Kuaför malzemecisi ve kozmetik ürünleri toptancısı Hakan Mert ise "Bu konuda yapacak bir şey yok. Sonuçta bütün ürünlere zam gelmesiyle birlikte ürünlerimiz arttı buda esnafa yansıdı. Esnafa yansıması tabi normalin üzerinde gelen zamlardan dolayı sıkıntı verici. Bizde anlatmakla zorlanıyoruz. Sayın ustalarımız bu konu ile ilgili hem mağdur hem de şikayetçi. Görüntü itibari ile her yer aynı. Kozmetik ürünlerindeki artış kuaför tıraş fiyatlarında mutlaka gelen zamlar farklar o tarafa da yansıyor" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR