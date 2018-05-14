Kto Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Bakan Özhaseki'yi Ziyaret Etti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan geçtiğimiz hafta Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Odamızı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Ömer Gülsoy, Oda tarihinde ilk defa Başbakan düzeyinde gerçekleşen ziyarete diğer bakan ve milletvekillerinin de eşlik etmesinin Kayseri Ticaret Odası açısından onur verici olduğunu belirtti.

Gülsoy, ziyaretle ilgili, kurumlar ve üyelerden gelen geri dönüşlerin de son derece memnuniyet verici olduğunu Bakan Özhaseki'ye aktardı.

Bakan Mehmet Özhaseki de, KTO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ömer Gülsoy'u tekrar tebrik ederek, Gülsoy'un Kayseri için önemli ve güzel işlere imza atacağından emin olduklarını ifade etti. - KAYSERİ