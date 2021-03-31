KTO başkanından kısa çalınmanın uzatılması çağrısı
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KTO başkanından kısa çalınmanın uzatılması çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KTO başkanından kısa çalınmanın uzatılması çağrısı

Meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, "Kısa çalışma ödeneği sürdürülmeli ve yeni ertelemeler getirilmelidir" dedi.

Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir

Meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, "Kısa çalışma ödeneği sürdürülmeli ve yeni ertelemeler getirilmelidir" dedi.

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda internet üzerinden gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda üye tanıtımları ve komite sunumları yer aldı. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, ekonomi hakkında değerlendirmeler yaparak esnafa, tacire yönelik desteklerin arttırılarak kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında salgın şartlarına değinen Öztürk, "Mart sonu bitirileceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneğinin de sürdürülmesi mevcut şartlarda iş dünyamızın talebidir. Sektör normal çalışma düzenine geçene kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç duymaktadır. Pandemi sürecinde sağlanan teşvik ve destekler elbette ekonomiye can suyu katmakta ancak "kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar tam rayına oturana kadar sürdürülmesini istihdamın korunması açısından faydalı olacağını düşüncesindeyiz" dedi.

KTO Başkanı Öztürk konuşmasında ayrıca, "Yeni ertelemeler, yeni yapılandırmalar; esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin işletmelerini yaşatma adına mecburi beklentisidir. Salgın sebebi ile her sektör çeşitli zorluklar ile mücadele ederken, şehrimizin çok riskli bölgede oluşu sebebiyle masa hizmeti veren işletmeler kapalı kalmış, artık sıkıntılarını aşamaz hale gelmişlerdir" diye konuştu.

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısında üye tanıtımları kısmında STM Kampüs firmasından Muhsin Moralı ve KUTEM Yatırım danışmanlık firmasından Kutlay Yediel üye tanıtımı gerçekleştirdi. Komite sunumları kısmında ise Halil Küçük Güvenli Ödeme Sistemi, Ayşe Hacet Aşar yapı-denetim firmaları toplantısı, Ebru korkmaz kadın girişimciler ile 5. Komite işbirliğinde sürdürülen proje detayları hakkında komite sunumu gerçekleştirdiler. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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