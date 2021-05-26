"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi"nde Konya'dan 8 firma yer aldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesine giren...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Konya'nın Kovid-19 salgını sürecinde de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" sıralamasına Konya'dan 8 firmanın girdiğini belirten Altay, "Listeye giren, üretime ve istihdama katkı sağlayan bütün firmalarımızı, çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara el birliğiyle ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Firmalarımız Konya ekonomisinin temel taşıdır"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de Konya'nın üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirler arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Listeye giren firmalarla gurur duyduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Listede, Konya Şeker 49. sırada, Eti Alüminyum 155. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık 160. sırada, AYD Otomotiv Endüstri 232. sırada, TÜMOSAN Motor 381. sırada, Enka Süt 450. sırada, Ova Un 465. sırada, Safa Tarım 476. sırada yer aldı. Konya'nın listedeki firma sayısı 7'den 8'e yükseldi. 2020 yılında ihracatımızdaki artış, ihracatçı firma sayısındaki artış, kurulan şirket sayısındaki artış ve son olarak da Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Konyalı firma sayısının artışı salgın sürecine rağmen şehrimiz ekonomisinin temel taşı olan firmalarımızın özveri ile çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ettiğini göstermektedir."

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da "2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına rağmen şehrimizin ihracatını da sürekli olarak artırmaktadır. Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zorluklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için daha çok üretmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat