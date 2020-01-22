22.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:40

Görünümleri ve özellikleri ile şaşırtıcı detaylara sahip olan kruvaziyer gemiler hakkında Kruvaziyer gemi nedir? Kruvaziyer gemi özellikleri nelerdir gibi sorular sorulmaktadır. Peki Kruvaziyer gemi nedir? Kruvaziyer gemi özellikleri nelerdir?

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekmektedir.

Deniz, kum ve güneşe bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de Kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergah seçmelerine olanak sağlar. 4-5 yıldızlı yüzen otele benzeyen gemilerde, eğlence, alış-veriş merkezi, balkonlu kamaralar, bar, casino, restoran hizmeti, okuma, dinlenme, spor ve terapi merkezleri, tiyatro, kütüphane, konferans salonu, uydu haberleşmesi gibi hizmetler bulunur. Yüzen şehre benzeyen gemilerde kendilerine ait günlük yayınlanan gazete ve dergileri bulunabilir.