Kriptopara – En Büyük 100'den 89'u Yükseldi

– Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın, kripto para birimleri ve onların temelini oluşturan blockchain teknolojisini araştırma amacıyla "kripto para benzeri" bir kripto para birimini piyasaya süreceği haberlerinin ardından en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 89'u yükseldi.

The Financial Times'da yer alan haberde IMF ve Dünya Bankası'nın "Learning Coin" ismiyle piyasaya sürdüğü kripto para biriminin "gerçek bir değeri" olmadığı ve kurumların söz konusu teknolojileri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir "araç" olarak geliştirildiği belirtildi. Söz konusu habere göre IMF'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Kripto para varlıkları ve dağıtılmış defter teknolojisi ve bu teknolojileri saran bilgi sistemleri hızla gelişiyor. Bu durum da, merkez bankaları, yasa düzenleyiciler ve finansal kurumlarla milletvekilleri, ekonomistler ve teknoloji arasında bir bilgi uçurumu oluşmasına yol açıyor."

IMF Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamada kripto paraların mevcut finansal sistemini sarstığını söylemiş ve "Yenilikçilerin rolü ve dağıtılmış veritabanı teknolojilerini kullanan her şey, bunlara ister kripto para, ister varlıklar, para birimleri ya da başka bir şey deyin, açıkça sistemi sarsıyor" demişti.

Gelişmelerin ardından haftanın ilk gününde piyasadaki artış devam ediyor. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.89 artışla 5,177 dolara yükseldi ve 91 milyar 362 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 arasından Bitcoin'i ikinci ve üçüncü sırada takip eden Ethereum ve Ripple da son 24 saatte yüzde 2.48 ve yüzde 0.86 değer kazanırken, yüzde 0.04 ile yalnızca Tether düştü.

Toplam 17,820 adet piyasada işlem gören 2,171 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da son 24 saatte yüzde 89'u yükseldi ve yüzde 15.47 ile en çok artış 92'nci sıradaki Lambda'da görüldü.

Piyasadaki olumlu seyre bağlı olarak piyasa hacmi 176 milyar 474 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 38 milyar 675 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.89

2.Ethereum yüzde 2.48

3.Ripple yüzde 0.86

4.Bitcoin Cash yüzde 8.78

5.Litecoin yüzde 6.50

6.EOS yüzde 4.22

7.Binance Coin yüzde 2.66

9.Stellar yüzde 2.84

10.Cardano yüzde 2.51 yükselirken

8.Tether yüzde 0.04 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA