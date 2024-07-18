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Kripto Para Borsası OKX, Avrupa Operasyonlarını Malta'ya Taşıyor

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Kripto para borsası OKX, Avrupa'da yeni bir dönem başlatıyor. MiCA düzenlemeleri çerçevesinde Malta'yı merkez olarak seçen OKX, bu stratejik hamleyle Avrupa'daki faaliyetlerini Malta üzerinden yürütecek ve bölgeye yenilikçi hizmetler sunmayı hedefliyor. Malta'nın Blockchain teknolojileri ve kripto para birimlerine karşı olumlu yaklaşımı, OKX'in bu kararında etkili oldu.

Avrupa kripto piyasalarında yeni bir dönem başlıyor. Kripto para borsası OKX, MiCA düzenlemeleri çerçevesinde Malta'yı merkez olarak seçti. Bu stratejik hamle, adanın kripto para birimleri ve Blockchain teknolojisine olan ileri görüşlü yaklaşımını ön plana çıkarıyor. OKX'in Avrupa'daki faaliyetleri, Malta üzerinden yürütülecek bu yeni yapılanma ile bölgeye yenilikçi hizmetler sunmayı amaçlıyor.

OKX Malta'da MiCA Merkezini Kuruyor

OKX, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla stratejik bir adım attı. Yeni adımla birlikte OKX, AB operasyonlarının merkezini Malta'ya taşıma kararı aldı.

Bu kararın arkasında yatan nedenler arasında, Malta'nın Blockchain teknolojilerine ve kripto para birimlerine karşı sergilediği olumlu yaklaşım ön plana çıkıyor. Adanın bu alandaki yüksek standartlara sahip düzenleyici çerçevesi de OKX'in tercihinde etkili oldu. Bunun yanı sıra, şirketin Malta'da hâlihazırda var olan insan kaynağı ve altyapısı da bu seçimde rol oynadı.

Nisan 2023'te Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan MiCA (Piyasaların Kripto Varlıkları) düzenlemesi, kripto para borsalarının AB genelinde sorunsuz faaliyet göstermesinin önünü açtı. OKX, 30 Aralık'ta tam anlamıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeler doğrultusunda, Avrupalı kullanıcılarına geniş bir hizmet yelpazesi sunmayı planlıyor. Bu hizmetler arasında EUR ve USDC çiftlerinde spot işlemler, alım-satım, dönüşüm ve staking imkânları bulunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan OKX Avrupa Bölgesi Geçici Genel Müdürü Erald Ghoos, "Malta'daki üssümüz, Avrupa genelindeki müşterilerimize üstün kalitede hizmet sunmamızı sağlayacak. Yeni düzenlemeler, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini desteklerken kullanıcı haklarını da gözetiyor. Bu durum, Avrupa'da daha fazla yatırım yapmamıza ve kadromuzu genişletmemize olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

OKX'in Malta'daki şubesi olan Okcoin Europe Ltd, 2021'den bu yana Malta Finansal Hizmetler Otoritesi'nden alınmış Sanal Finansal Varlıklar Hizmet Sağlayıcı Lisansı'na sahip. Şirket, AB'deki faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürmeye ve bölgede kripto para erişimini kolaylaştırmaya büyük önem veriyor.

OKX, bu yılın başlarında Türkiye pazarına da giriş yapmış ve ülkede bir kripto borsası açtığını duyurmuştu. MiCA düzenlemesinin AB piyasasındaki etkileri, özellikle stablecoinler başta olmak üzere çeşitli kripto varlıkları üzerinde daha sıkı kurallar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre Haziran ayı sonunda stablecoin ihraççılarının MiCA şartlarına uyum sağlamaları gerekiyordu ve USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle, bu düzenlemelere uyan ilk küresel firma oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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