İtalya kripto düzenlemeleri için tarih verdi

İtalya Merkez Bankası, kripto para düzenlemeleri konusunda önemli adımlar atıyor. İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, AB'nin kripto varlık yönetmeliklerinin etkili bir şekilde uygulanması için yeni yönergelerin yakında duyurulacağını bildirdi.

İtalya AB Kripto Kurallarını Açıklamaya Hazırlanıyor

İtalyan Bankalar Birliği'nde konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Birliği'nin yeni kripto düzenlemelerinin ülkede nasıl uygulanacağına dair yakın zamanda bir açıklama yapılacağını duyurdu. Panetta, bu düzenlemelerin AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'ni (MiCA) etkin bir şekilde hayata geçirmeyi ve yatırımcıları korumayı hedeflediğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, MiCA kapsamında özellikle ART'lar ve EMT'ler gibi iki token türüne odaklanıldığını ifade etti.

Konuşmasında Bitcoin ve Ethereum gibi desteklenmeyen kripto para birimlerine de değinen Panetta, bu tür varlıkların gerçek bir değere sahip olmadığını dile getirdi. Bu duruma rağmen Panetta, desteksiz kripto para yatırımcılarının sayısının az olmakla birlikte göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğunu ve gelecekte artış gösterebileceğini ekledi.

İtalya'nın kripto piyasalarını daha sıkı denetim altına alacağını belirten Panetta, yeni cezai yaptırımların da geleceğini açıkladı. Son olarak konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardıklarına göre İtalyan hükümeti piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi ticaretini önlemek amacıyla 5 bin ila 5 milyon Euro arasında değişen para cezaları öngören bir kararname üzerinde çalışıyor.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.