CME Group, Bitcoin Spot Ticaret Platformu Kurmayı Planlıyor

Chicago Ticaret Borsası (CME) Grubu, mevcut vadeli işlemlerine yeni bir boyut ekleyerek Bitcoin spot ticaret platformu kurmayı planlıyor. Bu yeni hamle, düzenlenmiş bir platformda kripto para ticareti yapmayı tercih eden yatırımcılara yönelik olmasıyla dikkat çekiyor.

CME Group'un Yeni Planı Bitcoin Yatırımcılarını Heyecanlandırdı

Dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası olan Chicago Ticaret Borsası (CME) Grubu, mevcut Bitcoin vadeli işlemleri teklifine ek olarak bir Bitcoin spot ticaret platformu kurmayı planlıyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların aktardıklarına göre CME Group bu hamleyle düzenlenmiş bir ortamda kripto para ticareti yapmayı tercih eden yatırımcıları çekmeyi hedefliyor.

Henüz kesinleşmemiş olan plana göre CME'nin spot Bitcoin ticaret platformu, yatırımcılara vadeli işlem piyasası ile Bitcoin'in spot piyasası arasındaki fiyat farklarından yararlanarak kar elde etme fırsatı sunacak. Bu sayede, yatırımcılar baz işlemleri yaparak kazanç sağlayabilecekler.

CME Group'un bu girişimi, yatırımcılara dijital varlıklara erişim için yeni bir yol olacak ve Ocak ayında ABD'de onaylanan 11 adet spot Bitcoin borsa yatırım fonuna ek olarak alternatif bir seçenek sunacak.

Spot ticaret, genellikle işlem yapılan varlığın en kısa sürede, çoğunlukla işlem gününde el değiştirmesini ifade ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin için spot ticaret, belirlenen piyasa fiyatları üzerinden anlık varlık transferi anlamına geliyor. Bu tür ticaret hizmeti, halihazırda Coinbase ve Binance gibi büyük kripto para borsaları tarafından sunuluyor.