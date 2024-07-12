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Almanya Bitcoin varlıklarının tamamını sattı

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Almanya, ele geçirdiği 50 bin Bitcoin'in tamamını satışa çıkardı. Federal Alman makamları, bir operasyon sonucu ele geçirilen bu yüklü miktardaki Bitcoin'leri çeşitli kripto para platformlarına aktararak piyasaya sürdü. Yapılan bu işlemlerle birlikte Almanya'nın kripto para cüzdanında hiç Bitcoin kalmadı.

Almanya, büyük bir kripto operasyonu sonucunda ele geçirdiği 50 bin Bitcoin'in tamamını sattı. Bu kapsamlı satış süreci, çeşitli kripto borsalarına yapılan yoğun transferlerle gerçekleşti ve işlemler sonrasında Almanya'nın Bitcoin cüzdanı da sıfırlanmış oldu.

Almanya Bitcoin Satışlarıyla Piyasaları Hareketlendiriyor

Federal Alman makamları, yakın geçmişte ele geçirdikleri yüklü miktardaki Bitcoin'lerin tamamını satışa çıkardı. 2024'ün ilk ayında gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde elde edilen 50 bin adet Bitcoin, çeşitli kripto para platformlarına aktarılarak piyasaya sürüldü. Bu işlemler sonucunda, Alman devletinin kripto para cüzdanı sıfırlanmış oldu.

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence'ın paylaştığı verilere göre Alman yetkililer 3.846,05 Bitcoin'i (yaklaşık 223,81 milyon dolar değerinde) sadece Kraken borsasına transfer etti. Bunun yanı sıra Almanya'nın sahip olduğu Bitcoin'lerin kalanının Bitstamp, Coinbase gibi popüler kripto borsalarına, B2C2 Group ve Cumberland DRW gibi kuruluşlara ve kimliği belirlenemeyen bir hizmet sağlayıcısına da gönderildiği belirtildi.

Bahsi geçen Bitcoin'ler daha önce yasadışı film dağıtımı yapan bir internet sitesiyle bağlantılı olarak ele geçirilmişti. Söz konusu platform, bu yılın başlarında kapatıldı. Alman yetkililerin bu kripto para varlıklarına el koyduğu dönemde, ele geçirilen Bitcoin'lerin toplam değerleri 2 milyar doların üzerindeydi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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