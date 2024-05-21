ABD'de Ethereum ETF'leri İçin Umutlar Yeşeriyor

Joe Biden yönetiminin kripto para politikalarındaki yumuşama, Ethereum tabanlı spot ETF'lerin onay ihtimalini artırıyor. Bloomberg analistlerine göre, Ethereum ETF'lerinin onay şansı yüzde 75'e yükseldi, bu durum Ether (ETH) fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu.

Spot Ethereum ETF'leri Onay Yolunda İlerliyor

Son dönemde, kripto para piyasalarında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. ABD hükümetinin, özellikle ABD Başkanı Biden'ın kripto paralara yönelik yumuşayan tavrı ile birlikte, Ethereum tabanlı spot ETF'lerin onaylanma ihtimali giderek artıyor. Bloomberg'in önde gelen ETF uzmanları Eric Balchunas ve James Seyffart, bu olasılığın son haftalarda yüzde 75'e ulaştığını belirttiler.

Seyffart, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ethereum ETF'lerinin onay sürecinde olumlu adımlar atıldığını vurguladı. Balchunas ise SEC ile en az bir potansiyel Ethereum ETF sağlayıcısı arasındaki görüşmelerin ilerlediğini, bunun bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti. Balchunas ayrıca, kripto paraların ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde politik bir konu haline geldiğine dikkat çekti.

Bu gelişmelerin ardından, Ether fiyatları Pazartesi günü yüzde 16'lık bir sıçrama yaşayarak 3.090 dolardan 3.560 dolara yükseldi. Eski Başkan ve yeniden Başkanlığa adaylığını açıklayan Donald Trump'ın da kripto paralara ilgisi artıyor. Trump, kripto para cinsinden siyasi bağışları kabul etmeye başladığını ve NFT alıcılarıyla bir araya geldiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Bir diğer yandan ABD Senatosu, SEC'in kripto para şirketleri için özel muhasebe standartları belirleyen Personel Muhasebe Bülteni 121'i iptal etme kararı aldı. Bu karar, Demokrat senatörlerin önemli bir bölümünün desteğiyle alındı.

Gündemde olan VanEck'in sunduğu bir dizi spot Ether ETF'sinin karar tarihi 23 Mayıs olarak açıklandı. SEC, kripto paraların sınıflandırılması konusunda tereddütlü olsa da Ethereum Vakfı ile bağlantılı şirketleri incelemeye alması, kurumun Ethereum üzerindeki yetki alanı tartışmalarını alevlendirdi.

Ocak ayında BlackRock ve Fidelity gibi Wall Street'in önemli şirketlerinin spot Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmesiyle, bu yeni yatırım araçları milyarlarca dolarlık işlem hacmi oluşturdu ve pek çok geleneksel finans kuruluşu bu fonlara yatırım yaptı. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre şu an için şirketlerin spot Ether ETF'leri konusunda SEC ile olan ilişkileri, Bitcoin ETF'leri kadar güçlü görünmüyor.