Kripto paralar (Bitcoin) caiz mi? Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre Bitcoin ve kripto paralar helal mi haram mı?

Kripto paralar ile kazanç helal mi haram mı merak ediliyor. Son zamanlarda kripto paralar ile ilgili dini fetvalar araştırılıyor. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre kripto paraların dini hükmü nedir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre kripto paralar caiz mi, helal mi, haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre Bitcoin caiz mi? BTC, ETH, Dogecoin vb. coinler ile kazanç elde etmek günah mı, haram mı? İşte cevabı...

Bitcoin helal mi? Bitcoin, BTC, Ethereum, Litecoin, Tron, Monero, XRP vb. gibi kripto paralar son günlerde daha da popüler hale geldi. Bitcoin caiz mi, haram mı, helal mi? sorularının yanıtları da merak edildi. Kripto para kullanmak, kripto paralar ile alışveriş yapmak günah mı? Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir açıklaması var mı? Kripto paralar hakkında Cübbeli Ahmet Hoca'ın fetvası nedir? Kripto paralar ile kazanç haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre Bitcoin ve Kripto paralar caiz mi, helal mi, haram mı?

KRİPTO PARALAR CAİZ Mİ? (CÜBBELİ AHMET HOCA'YA GÖRE)

Yaşanan gelişmeler sonrası bir kesim "Kripto paralar caiz mi?" sorusunu sormaya başladı. Önceki gün TV100 ekranlarında yayınlanan 'Kayıt Dışı' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, merak edilen soruya ayrıntılı bir şekilde yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca konu hakkında şunları söyledi:

"İslamiyet'te elle tutulan, gözle görülen, alınan-satılan şeylere mal olarak bakılıyor. Esasen kağıt para da İslam'a göre para değil. Allah madenlerden altın ve gümüşü para olarak halk etmiştir. Bunun dışında para olarak hiçbir şey yaratmamıştır. Zümrüt de para olarak yaratılmamıştır, yakut da, pırlanta da... Eskiden İslamiyet'te somut şeyler mal olarak kabul edilirken, sonradan fıkıhçılar değeri olan soyut şeyleri de ekledi.

"GÜNAH, SEVAP DİYE BAKAMAYIZ"

Kripto paralara 'Günahtır, bunlar para değildir, bunların değeri yoktur' şeklinde bir yorum yapamayız. Bunun değerini piyasalar belirliyorsa, piyasalarda buna bir değer atfediliyorsa bunun bir değeri var. Bu noktadan günah, sevap diye bakamayız. Ama aldanma, aldatma yönünden bakabiliriz. İslami açıdan elle tutulmuyor, gözle görülmüyor diye bunun bir değeri yoktur diyemeyiz. Artık çoğu işlem dijitalden yapılıyor. Onu dediğimiz zaman elle tutulmayan gözle görülmeyen satılan her şeye sıkıntı girer.

"BİR GÜVENCESİ OLMADIĞI İÇİN CAİZ DEĞİLDİR"

Ama şu var, arkasında devlet yok. Buna bir güvence verilmiyor. Yarın bir gün kapandı gitti, kimin olduğu da belli değil nereye dava açacaksın, nereden hakkını isteyeceksin? Karşında böyle bir müessese olmadığı için biz fıkıh yönden caiz değildir diyoruz."

DİYANET'E GÖRE KRİPTO PARALAR, BİTCOİN HARAM MI, CAİZ Mİ?

Soru: Dijital kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?

Cevap: Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.

BİTCOİN HARAM MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para/ bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.

Kripto para (veya kripto varlık), işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.Her bir kripto paranın merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden gelmektedir.

DİYANETE GÖRE BITCOIN CAİZ Mİ?

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.