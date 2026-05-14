Yapay zeka aracı Claude 10 yıllık kayıp Bitcoin cüzdanının şifresini çözdü

Cprkrn sosyal medya paylaşımında yıllar önce blockchain.info üzerinde oluşturduğu üç şifreden birini değiştirdikten sonra unuttuğunu anlattı. Son sekiz hafta boyunca yapay zekayı kullanarak trilyonlarca şifreyi kaba kuvvet yöntemiyle denediğini ancak başarılı olamadığını belirtti.

CLAUDE ESKİ BİR YEDEK DOSYAYI BULDU

Cprkrn son çare olarak üniversite defterlerini ve eski dizüstü bilgisayarını Claude'a yükledi. Claude iki Mac bilgisayar, iki harici sabit disk, Apple notların dışa aktarımı, iCloud Mail, Gmail gelen kutusu ve X mesajlarını tarayarak toplam 1 gigabaytın üzerinde veriyi inceledi. Arama sekiz hafta sürdü.

Claude üniversite bilgisayarında Aralık 2019'dan kalma kritik bir cüzdan yedek dosyasını keşfetti. Cprkrn bu dosyayı defterinden çıkardığı bir anımsatıcıdan türetilen şifreyle çözmeyi başardı ve uzun süredir hareketsiz olan Bitcoin cüzdanının tohum ifadesine ulaştı.

3,5 TRİLYON ŞİFRE DENENMİŞTİ

Kurtarma sürecinde Claude açık kaynak tohum kurtarma aracı BTCRecover ve Python ile yaklaşık 34 milyar şifreyi denemişti. Şifre kurtarma aracı Hashcat ile 3,4 trilyon şifre daha test edilmişti. Bu denemelerin hiçbiri sonuç vermemişti. Aramaların ve şifre testlerinin toplam yapay zeka işlem maliyeti yalnızca 15 dolar olarak hesaplandı.

Cprkrn doğrudan kanıt sunmasa da Blockchain.com üzerinden "14VJy...ofuE6" adresinden 13 Mayıs'ta beş işlemle yaklaşık 5 Bitcoin'in transfer edildiğini gösteren bir bağlantı paylaştı. Coinler 2015 başından bu yana hareketsiz kalmıştı. Sektör tahminlerine göre unutulan veya kaybedilen tohum ifadeleri nedeniyle 2,3 milyon ile 4 milyon arasında Bitcoin'e erişilemiyor. Bu miktar toplam arzın yaklaşık yüzde 11 ile 19'una karşılık geliyor.

Kripto para topluluğunun bazı üyeleri Cprkrn'ın Claude'un rolünü abarttığını savundu. Kullanıcılar Claude'un cüzdanı kırmadığını yalnızca dosya arama sürecinde yardımcı olduğunu vurguladı.